Работа, а точнее, неработа негосударственных противопожарных служб и есть причина этих проверок. НГПС обязаны иметь у себя частные предприятия, чье функционирование имеет высокую степень взрыво- и пожароопасности. В Костанайской области таких 53. Однако многим из них закон о гражданской защите не писан. Руководство департамента по чрезвычайным ситуациям инициировало обсуждение положения дел в палате предпринимателей.

Не помощь, а немощь

Дело в том, что по тому же закону государственная противопожарная служба вправе рассчитывать на помощь негосударственной - и людьми, и техникой.

Все элеваторы - объекты высокой степени пожарной опасности и горят часто / Фото пресс-службы ДЧС

- Согласно статьи 67 Закона РК «О гражданской защите», субъекты НГПС обязаны оказывать содействие в выполнении задач в области пожарной безопасности органам государственной противопожарной службы, - сказал на заседании совета по защите прав предпринимателей 27 февраля начальник службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области Андрей РАКОВИЧ. - В 2023 году службы предприятий были привлечены на тушение пожаров 16 раз. Однако за тот же год зарегистрировано 15 фактов отказа. Или данные службы не готовы, или не соответствуют нормативно-правовым актам, регламентирующим деятельность НГПС. 19 организаций отказываются от включения их в расписание выездов и в планы привлечения сил и средств для несения гарнизонной противопожарной службы.

И это не просто статистические данные. Государственная служба пожаротушения нуждается в помощи коллег с частных предприятий. За последние полвека в области не построено ни одной новой пожарной части, а отремонтирована только одна - в районе Беимбета Майлина. Тот же Костанай интенсивно строится и растет. Но сейчас в городе лишь 3 пожарных депо, а по нормативам их должно быть 8. Нагрузка на каждого бойца, по словам начальника департамента Кайрата КАСЫМА, чуть не втрое больше нормы. Имеются проблемы с техническим обеспечением.

Но если у кого-то наготове вывод о том, что государство в борьбе с пожарами рассчитывает решить проблемы за счет частных предприятий, то все с точностью до наоборот. И в этом главная проблема и немалая опасность.

Выгодно заплатить штраф

Андрей Ракович в качестве примера стандартной ситуации с предприятиями повышенного риска привел пример недавнего пожара на элеваторе ТОО «Олжа Астык», где 20 февраля загорелась сушилка, в которой находилось 30 т семян подсолнечника.

Андрей Ракович сказал, что предприятиям выгоднее заплатить штраф, чем содержать НГПС / Фото Галины КАТКОВОЙ

- ТОО, которое по закону обязано иметь свою противопожарную службу, 7 раз отказывалось от выездов на тушение пожара. При этом предприятие только за последние полгода имело 6 пожаров, которые ни разу не были потушены им самостоятельно, - сказал Ракович. - по нормативам там НГПС должна иметь 2 единицы техники, 17 человек с соответствующей подготовкой, снабженных обмундированием... На деле никакая НГПС никаких мер по ликвидации загорания на начальной стадии не предпринимала. На ликвидации пожара было задействовано 14 единиц техники и 52 человека личного состава департамента. Израсходовано порядка 1 800 л горюче-смазочных материалов. Речь идет только о дизельном топливе и бензине. Сумма затрат - 750-800 тыс. тенге. Хотелось бы отметить, что по данному факту юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 410 ч. 2 КоАП РК на сумму 55 380 тенге. Получается, объекту выгодно оплатить штраф вместо того, чтобы создать свою противопожарную службу. Подчеркиваю, это объект повышенной степени риска... При этом руководство предприятия на время пожара самоустранилось. Отсутствие должного взаимодействия представителей объекта и руководителя тушения пожара привело к несвоевременной передаче сведений о технологических особенностях оборудования. Это сушилка 1959 года рождения. Она спроектирована так, что у нее не предусмотрен аварийный сброс. Маслосемена горят мощно. Если бы внизу контуров хранения был сброс, мы или НГПС опорожнили бы сушилку... Нас никто не консультировал. Все решения мы принимали самостоятельно, исходя из опыта. Пришлось делать технологические отверстия с 1-го по 4-й уровень, чтобы выгрузить часть семечек в прилегающие помещения и заводить стволы тушения вовнутрь, в две огромные секции. Это 17 м высоты, 4 уровня, полная загрузка. Значительно затрудняли работу проблемы с пожарными гидрантами.

Их имелось 4, но при одновременном использовании двух низкое давление не позволяло подать воду в систему даже через повысители, которыми являются насосы на каждом пожарном автомобиле. Так что заправка осуществлялась на одном пожарном гидранте.

Ракович особо подчеркивал, что неумелые действия на предприятиях НГПС, которую нормально не оснащают и не обучают ее личный состав, могут стать причиной не только материальных потерь, но и человеческих жертв.

- Я еще про «отказников» хотел бы сказать. Про НГПС, которые отказываются давать свою технику, когда нам нужна такая помощь, мотивируя это тем, что служба создается на предприятиях, за их деньги, для конкретного объекта. А зачем тогда вы нас вызываете при малейшем возгорании? - эмоционально закончил выступление Андрей Ракович.

Как же быть друг без друга?

Представители ДЧС делали акцент на таком моменте: по закону первоочередная задача их государственной службы - обеспечение противопожарной защиты селитебных (жилых) территорий в населенных пунктах. И когда они тратят время, силы, людские ресурсы на ликвидацию пожаров в зоне ответственности НГПС, то фактически оставляют без защиты население. И это актуально не только для Костаная, но и для сельских регионов, ведь в районах на множество населенных пунктов, как правило, приходится одна пожарная часть.

Вообще-то, позиция предприятий, которые игнорируют свои законные обязанности, понятна. Их объекты без помощи государственной противопожарной службы в подавляющем большинстве случаев остаться не могут просто потому, что значительная их часть находится либо в черте населенных пунктов, либо близко к ним. И это реальная опасность для все тех же селитебных территорий. А значит, государственная противопожарная охрана не бросит.

- Баланс частных и государственных интересов - то, к чему мы сейчас призываем, - обозначил подход начальник ДЧС.

Из 53 предприятий, обязанных иметь НГПС, созданы они на 49. При этом 11 осуществляют свою деятельность без аттестации в МЧС, то есть незаконно.

Кайрат Касым предложил руководителям предприятий все-таки наладить взаимодействие с ДЧС / Фото Галины КАТКОВОЙ

- И в случае гибели людей на этих объектах последствия будут очень сложные, - отметил Кайрат Касым. - при этом процедура аттестации простая, это госуслуга, которая исполняется в течение 7 дней с момента принятия заявления. 26 НГПС, дислоцированных на территории области, не соответствуют разрешительным документам по нормам обеспечения пожарными автомобилями и по количеству работников. Их нужно дооснастить. И в целях минимизации риска пожаров на этих объектах нам бы хотелось порекомендовать их руководителям вместе с государственной службой пожаротушения принять комплекс мероприятий. В частности, создать WhatsApp-чат, чтобы при передаче информации дежурному диспетчеру вся информация была конкретной: наличие в расчете техники, запаса ГСМ, короткое видео на фоне заведенного пожарного автомобиля. Завели машину, говорим госномер, работаем... Второе - рекомендуем проводить совместно с подразделением департамента объектовые тренировки с привлечением ваших НГПС для отработки практических действий при тушении пожаров, то есть мы готовы еще и учить. Дальше - руководителям элеваторов разработать и разместить на въезде технологическую карту агрегатов элеваторов, его подразделений, чтобы мы могли ориентироваться, как подбираться к ним. Руководителям предприятий, на которых в обязательном порядке создается НГПС, рассмотреть вопрос предоставления в ДЧС копий аттестатов на право проведения противопожарных работ и договоров, заключенных с НГПС. Все это для того, чтобы мы знали, что завтра договор заканчивается и мы уже не можем рассчитывать на эту организацию. Нужно информировать ДЧС об окончании срока действия договора с НГПС за 10 дней до этого, заключать новый в тот же день с приложением данных о количестве, технических характеристиках пожарной техники и оснащенности личного состава. Необходимо дооснащение служб согласно разрешительным требованиям... Включение в расписание выездов ГПС.

Кроме того, начальник департамента проинформировал, что по согласованию с прокуратурой области будут инициированы проверки 53 организаций, по закону обязанных создавать НГПС, проверке подвергнется и состояние этих подразделений.