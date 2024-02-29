Первое решение суда по иску директора Костанайской теплокомпании Аскара БЕКПАГАНБЕТОВА к Министерству финансов РК суд вынес 13 декабря 2023 года. В нем истец требовал компенсации морального вреда, причиненного "в результате незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс". Тогда суд обязал выплатить директору КТЭК 7 млн тенге. Но Минфин подал апелляционную жалобу. Ее рассмотрели 28 февраля.

Уголовный процесс, за который Бекпаганбетов требуют коменсацию, начался в 2022 году. Директора КТЭК обвиняли в том, что он в сговоре с главным инженером Вячеславом Плотниковым растратил крупную сумму бюджетных средств на покупку паровых котлов и газовых горелок, а также в незаконном занятии предпринимательской деятельностью. Назначили 4 года лишения свободы в колонии средней безопасности. В августе 2023 года Верховный суд РК вынес оправдательный приговор. В колонии провел 261 день, а 25 января 2024 года был восстановлен в прежней должности по решению суда.

Аскар Бекпаганбетов просил через суд взыскать 90 млн тенге морального вреда и еще 216 710 тенге на лечение, так как в колонии перенес инсульт.

- Истец иск поддержал, дополнил пояснением, что раньше у него было высокое давление, но на здоровье не жаловался, - отмечается в решении городского суда от 13 декабря 2023 года. - Сейчас проходит реабилитацию, инсульт повредил зрение.

В апелляционной жалобе Министерство финансов указало, что является ненадлежащим ответчиком, и предложило перенаправить иск в департамент полиции Костанайской области.

- Так как вред истцу причинен в результате незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного осуждения, полагаем, что вред должен быть возмещен за счет собственных средств причинителя вреда, - сказала представитель Минфина Рабига БЕКЕЕВА. - Просим нашу жалобу удовлетворить.

Адвокат Марат ШУАКПАЕВ, который представляет интересы Бекпаганбетова, не согласился, отметив, что после реабилитации директора КТЭК ими было инициировано 4 судебных разбирательства по восстановлению на работе и выплате компенсации.

- На всех исковых требованиях, в том числе в ходе суда с оправдательным приговором, ответчиком выступало Министерство финансов, - сказал Шуакпаев. - Доводы о том, что они ненадлежащий ответчик, считаю необоснованными. Общеизвестно, что за незаконное лишение свободы ответственность несет в полной мере государство. В данном случае - Министерство финансов. Считаем решение городского суда правильным. Мы просили 90 млн тенге, так как Бекпаганбетову причинен неизгладимый вред - его деловой репутации, его здоровью. Я приобщил к делу все медицинские документы, а также публикации в СМИ, в которых освещался процесс против директора КТЭК.

Шуакпаев отметил, что Аскар Бекпаганбетов 9 месяцев не видел пятерых малолетних дочерей.

- Полностью поддерживаю доводы моего защитника, - коротко высказался Бекпаганбетов.

Однако коллегия, которую возглавил председатель областного суда Вячеслав Салий, снизила сумму компенсации.

- Коллегия посчитала, что, исходя из критериев разумности, сумма, взысканная судом первой инстанции, является чрезмерно завышенной, - объяснила решение судья Жанна ДАНДЫБАЕВА. - В связи с этим снизила сумму до 5 млн тенге, считая ее достаточной и разумной.

Постановление областного суда вступает в силу со дня его оглашения, но может быть обжаловано в Верховном суде в течение 6 месяцев.

Согласно другому решению Костанайского городского суда - от 25 января 2024 года - Министерство финансов обязано выплатить директору КТЭК заработную плату за вынужденный девятимесячный прогул в размере 3 647 068 тенге.

Фото Георгия ГОВОРОВА