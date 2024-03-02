По рецептам, которые опробует активный участник нашего кулинарного сообщества Iraida, у вас точно все выйдет как надо. У нее обычно масса нужных подсказок, если случаются замены продуктов, то они осмысленны. И всегда, на радость редакции, организуется дегустация результата.

Мнение дегустаторов: небольшие отступления от рецепта печенье не испортили, наоборот / Фото Iraida

В этот раз мы наслаждались апельсиновым печеньем. Установочная информация - с инстаграм-аккаунта testo_prosto. Требуются апельсины и тесто из простых продуктов, его особенность - в добавлении свежего апельсинового сока и крахмала, масло берется и размягченное сливочное, и растительное. Готовое тесто 15 минут отдыхает в холодильнике. Теперь ремарки от Iraida.

- По рецепту требуется 50 г сахарной пудры. Я засомневалась, будет ли сладко, ведь вводим в тесто кисловатый апельсиновый сок... Ну и принципиально ли брать для теста пудру? Уточнила у автора рецепта, - написала она. - Оказалось, что печенье с 50 г пудры не очень сладкое. На сахар ее заменить можно. В итоге я взяла 100 г сахара и размешала в соке, как автор порекомендовала. Полного растворения не ждала.

Про апельсины. На тесто из указанного количества продуктов у Iraida ушло 3 средних. Один - на сок. Не забудьте цедру снять, пригодится сто раз. И покатайте по столу, как мячик, советует Iraida, процесс соковыжимания пойдет быстрее и продуктивнее.

2 апельсина порезать на тонкие (не толще 0,5 см) кружки. Обсушить их бумажным полотенцем. Раскатать тесто до толщины 7-8 мм, вырезать круглые печеньки диаметром с апельсиновый кружок.

- Слегка придавливала их дном стакана, предварительно окунув его в сахар, - комментирует Iraida, - потом смазывала печенье желтком и «приклеивала» апельсинку. Наверх посыпала немного коричневого сахара, опасалась, что апельсин в чистом виде будет кислить.

Выпекать 15-20 минут при 160 градусах. Дискуссионный момент: кожура фрукта во время запекания стала немного жестче, может, сначала стоило превратить ломтики в цукаты. Ответ дегустаторов: тогда апельсиновый вкус не будет таким ярким и свежим.

- Видимо, надо просто брать апельсины с упругой шкуркой, у меня были «подуставшие», - сделала вывод Iraida, - и еще я пекла печенье дольше - люблю колер и вкус поджаристого. Кстати, корочка апельсиновая, может, потому и подсохла сильнее, чем у автора. Но печенье суховатым назвать нельзя.

Ингредиенты

Мука - 300 г, яйцо - 1, апельсиновый сок - 50 мл, масло слив. - 50 г, масло раст. - 50 мл, крахмал - 20 г, сахарная пудра - 50 г, разрыхлитель - 1 ч. л., щепотка соли, ванилин - 1/3 ч. л.