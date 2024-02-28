По прогнозам синоптиков, в четверг, 29 февраля, осадки на территории области не ожидаются, на юге будет туман. В пятницу и субботу, 1-2 марта, на севере прогнозируется небольшой снег, на юге - туман.

Фото Ксении РЕБИК



В Костанае в четверг и пятницу по прогнозу переменная облачность, без осадков. В ночь на субботу пройдёт небольшой снег.

- По области в четверг ночью будет от 14-19, на севере 10 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём термометры покажут -2...-7°С. В пятницу ночью температура будет почти такой же, как и предыдущей ночью: -13...-18°С, на севере -10°С, днём по ожидаем -1...-6°С. В ночь на субботу прогнозируем незначительное повышение температуры: -10...-15°С, на востоке -7°С. Днём будет -3...-8°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -14...-16°С, днём -2...-4°С. В пятницу: ночью -13...-15°С, днём -1...-3°С. В субботу: ночью -11...-13°С, днём -3...-5°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с, в Костанае - 2-7 м/с. В пятницу и субботу ветер будет северо-западный, скоростью 9-14 м/с, в Костанае - 7-12 м/с.