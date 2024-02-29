Депутаты Народной партии Казахстана возмутились тем, что "Отбасы банк" облагает процентом в том числе и первоначальные вложения граждан. Они предложили рассмотреть возможность выдачи лицензий на жилищные сбережения банкам второго уровня, передает Informburo.kz.

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В своём депутатском запросе мажилисмен Ислам Сункар напомнил, что с 15 февраля "Отбасы банк" изменил условия выдачи промежуточного займа, который пользуется большой популярностью. Банк аргументирует это решение стимулированием казахстанцев копить дольше и дисциплинированнее.



"При этом созданы такие условия кредитования, что независимо от того, сразу ли клиент приносит 50% от стоимости жилья или это его накопления на депозите, вознаграждение банка начисляется на 100% суммы кредита. Возникает вопрос: насколько справедливо выдавать гражданам их же собственные деньги в долг, ещё и под проценты и, более того, взимать комиссии банка исходя из полной стоимости квартиры?" – задался вопросом Ислам Сункар.

По его данным, на возмущения вкладчиков в самом банке дают сложные объяснения о том, что внесённая клиентом сумма находится на депозите и является обеспечением по займу. На эту сумму начисляется вознаграждение по депозиту и премия государства, принося доход клиенту.

Однако депутат подчеркнул, что это не более чем "финансовая уловка".

"Мы видим, что по условиям процентная ставка этого депозита всего лишь 2% годовых, а премия государства начисляется на ограниченную сумму, не превышающую 200 МРП. В то же время за 2023 год среди крупнейших казахстанских банков по увеличению прибыли собственного капитала лидирует именно "Отбасы банк". Рост составил 87,9% – 107,5 млрд тенге. При этом на простых вкладчиках это никак не сказывается. Поэтому возникает второй справедливый вопрос – кто в итоге получает доход? Банк или граждане Казахстана? Мы считаем несправедливым, что банк пользуясь деньгами клиентов на депозите по низкой ставке зарабатывает миллиарды и использует их по своему усмотрению, не отдавая клиенту", – заявил Ислам Сункар.

Депутаты НПК предложили: