Внедрить понятия "средняя скорость движения" и "максимальная скорость движения" планируют депутаты. Законопроект был опубликован на сайте Мажилиса Парламента Казахстана, сообщает Tengri Auto.

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"Средняя скорость движения транспортного средства" - скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

"Максимальная скорость движения транспортного средства" – скорость, установленная правилами дорожного движения, превышать которую запрещено при движении по дорогам, за исключением случаев, когда это предусмотрено правовыми актами Республики Казахстан.

"Введение "средней скорости" позволит снизить скорость водителей на всем участке дороги, где будут установлены сертифицированные специальные контрольно-измерительные технические средства и приборы, и уменьшить количество ДТП по причине превышения скоростного режима.

При этом "средняя скорость" будет высчитываться указанными приборами и средствами автоматически, только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути, в связи с чем риски обжалования таких предписаний будут исключены.

Следует также отметить, что измерение "средней скорости" на определенном участке дороги автоматическими камерами фиксации нарушений ПДД успешно практикуется во Франции, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Австрии, Италии и является бесспорной мерой в снижении аварийности на дорогах", - поясняют депутаты.

Как пояснил специалист по дорожно-транспортным происшествиям Михаил Будянский, технические возможности замера средней и максимальной скорости у водителей в Казахстане были давно, однако только сейчас это планируют зарегламентировать.

"Это полезная норма, которая действительно позволит фиксировать скорость не в момент проезда под камерой, а на всем протяжении участка дороги. То есть это сподвигнет водителей не просто тормозить под камерами, а действительно соблюдать скоростной режим", - заявил Будянский.