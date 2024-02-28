Уголовное дело в отношении Алены ФЕДОТОВОЙ продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 28 февраля. Она обвиняется в том, что брала с потерпевших деньги за организацию туров в разные страны мира, но так и не выполнила свои обязательства. По делу проходят около 60 потерпевших, суммы ущерба - от 500 000 тенге до 2,5 млн тенге.

На очередном заседании потерпевшие заявили о том, что они не хотят, чтобы озвучивали их фамилии и показывали изображения.

Юлия Ю. сообщила, что ей обещали путевку в Египет.

- Федотова предложила хорошую скидку плюс индивидуальный трансфер. То есть, за нами бы приехал отдельный автомобиль и довез до отеля, а не общий автобус, - пояснила потерпевшая. - Но в итоге подсудимая не предоставила ваучер и перестала выходить на связь.

По словам Юлии, часть денег подсудимая вернула. Какую именно, затруднилась ответить. Непонимание возникло, потому что собиралась лететь вместе с двумя подругами. А подсудимая перевела общую сумму одной из них, которую они разделили на троих.

- Мне она перевела более 90 000 тенге, - рассказала одна из подруг Асель В. - И то, потому что я буквально ходила за ней по пятам, каждый день писала, звонила. Однажды даже застала ее в офисе. Она призналась, что потратила деньги на свои нужды. Мне морально было очень тяжело, я убила на нее все прошлое лето...

- Что скажете по мере наказания для Федотовой? - уточнил государственный обвинитель Даурен ДЕРБИСОВ. - Строго наказать? Не строго?

Асель ответила, что подсудимой нужно дать максимальный срок.

Третью подругу Татьяну Х. подключили онлайн, так как она находится в больнице. Потерпевшая тоже не смогла вспомнить, кто кому какие суммы денег переводил. В связи с чем суд решил еще раз вызвать всех трех подруг, чтобы допросить их очно.

Житель Карабалыка Арман О. сообщил, что ему посоветовали обратиться к Федотовой знакомые. Через нее летали жители Карабалыка, она делает хорошие скидки.

- Федотова позвонила и сказала, что есть горящая путевка в Дубай, очень хорошие скидки. Бонус - перелет из Костаная в Астану, откуда был чартерный рейс в Дубай, бесплатный, - рассказал потерпевший. - Она скинула геолокацию в Карабалыке, мы подъехали и отдали ей наличные деньги прямо посреди ночи.

- И что в итоге? Куда полетели или не полетели? - спросил судья Жасулан КАБЫШ.

- В итоге никакого Дубая мы не увидели, убытки - 2,5 млн тенге, которые нам до сих пор не вернули.

На вопросы потерпевших, почему Федотова кому-то вернула часть денег, кому-то - только 2000-3000 тенге, кому-то вообще не вернула, подсудимая ответила: 1 июля 2023 года у нее изъяли все гаджеты. Контактов клиентов не было. И только на прошлом заседании телефоны вернули.

- Хочу попросить прощения у всех потерпевших, которые никуда не полетели, - сказала Алена Федотова. - Я признаю вину по всем озвученным сегодня эпизодам. Буду возвращать деньги по мере возможности, но на это мне потребуется 1,5-2 года.

Жительница Челябинска, которую допросили онлайн, высказалась в защиту Федотовой.

- Она всегда отвечает на мои сообщения, частично возвращает деньги. Не могу понять тех, кто желает для нее строгого наказания, - заявила потерпевшая.

Очередное заседание по делу назначено на 6 марта.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ