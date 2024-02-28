Об изменении тарифа с 2 марта сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су". С 1 января 2023 года население областного центра платило за холодную воду 98,31 тенге/куб. м, а теперь стоимость вырастет до 103,76 тенге/куб. м с учетом НДС. Также вырастет тариф для бюджетных и коммерческих организаций.

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Изменения коснутся и услуг по отводу и очистке сточных вод. Бытовые потребители Костаная теперь будут платить за канализацию 89,89 вместо 78,05 тенге/куб. м с учетом НДС.