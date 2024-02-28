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Больше 100 тенге будут платить за 1 куб м холодной воды костанайцы

28 февраля 2024, 10:49 |  ЖКХ

Об изменении тарифа с 2 марта сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су". С 1 января 2023 года население областного центра платило за холодную воду 98,31 тенге/куб. м, а теперь стоимость вырастет до 103,76 тенге/куб. м с учетом НДС. Также вырастет тариф для бюджетных и коммерческих организаций.

Иллюстративное фото freepik.com

Изменения коснутся и услуг по отводу и очистке сточных вод. Бытовые потребители Костаная теперь будут платить за канализацию 89,89 вместо 78,05 тенге/куб. м с учетом НДС.

Услуги/Потребители Тариф, тенге/м3 без  НДС Тариф, тенге/м3 с НДС

Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
Население

92,64

103,76
Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергией

113,21

126,80
Прочие потребители

371,41

415,98
Бюджетные организации

1 621,30

1815,86

Услуги по отводу и очистке сточных вод
Население

80,26

89,89
Прочие потребители

245,35

274,79
Бюджетные организации

1383,78

1549,83