Больше 100 тенге будут платить за 1 куб м холодной воды костанайцы
28 февраля 2024, 10:49 | ЖКХ
Об изменении тарифа с 2 марта сообщает пресс-служба ГКП "Костанай-Су". С 1 января 2023 года население областного центра платило за холодную воду 98,31 тенге/куб. м, а теперь стоимость вырастет до 103,76 тенге/куб. м с учетом НДС. Также вырастет тариф для бюджетных и коммерческих организаций.
Иллюстративное фото freepik.com
Изменения коснутся и услуг по отводу и очистке сточных вод. Бытовые потребители Костаная теперь будут платить за канализацию 89,89 вместо 78,05 тенге/куб. м с учетом НДС.
|Услуги/Потребители
|Тариф, тенге/м3 без НДС
|Тариф, тенге/м3 с НДС
|
Услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям (вода питьевая)
|Население
|
92,64
|
103,76
|Предприятия, занимающиеся производством тепловой энергией
|
113,21
|
126,80
|Прочие потребители
|
371,41
|
415,98
|Бюджетные организации
|
1 621,30
|
1815,86
|
Услуги по отводу и очистке сточных вод
|Население
|
80,26
|
89,89
|Прочие потребители
|
245,35
|
274,79
|Бюджетные организации
|
1383,78
|
1549,83
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