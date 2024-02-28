В ночь на 1 марта 2024 года Казахстан перейдет на единый часовой пояс. Это событие обернётся неприятностями для банков страны. Они уже предупреждают клиентов о сбоях в работе приложений и сервисов. Эксперты с которыми поговорила Orda.kz, высказывают опасения, что первый день весны может пройти без привычных банковских операций.

Судя по всему, правительство не согласовало с банковской сферой дату перевода страны на новое время. Именно поэтому различные финансовые структуры оповещают своих клиентов о «технических работах», «временных сбоях» и недоступности некоторых сервисов. Время, которое потребуется на восстановление привычной работы называют разное. От одного часа до восьми.

Евразийский банк в официальном сообщении объявляет о «временных переключениях» на UTC+5 с 29 февраля по 1 марта в течение четырёх часов, с 22.00 до 02.00. Эти переключения могут сопровождаться кратковременными сбоями, когда доступ к банковским сервисам временно прервётся.

ForteBank объявляет, что их мобильные приложения для физических и юридических лиц перестанут работать вечером в четверг.

• Мобильное приложение и интернет-банкинг для юридических лиц ForteBusiness будут недоступны с 22.45 часов 29 февраля. Время технических работ составит 60 минут.

• Таким образом, мобильное приложение и интернет-банкинг для юридических лиц ForteBusiness станут доступны в 23.45 часов (UTC +6) по старому времени 29 февраля. POS-терминалы и FortePOS продолжат работу в штатном режиме.

Halyk bank предупреждает клиентов о проведении технических работ в Onlinebank с 23.00 29 февраля до 8.00 утра 1 марта. В это время некоторые банковские операции могут быть временно недоступны, поэтому клиентам рекомендуется завершить взаиморасчёты и оплаты до 29 февраля.

Jusan Bank заверяет клиентов, что их технические службы готовы к переводу информационных систем на новый часовой пояс. Технические работы будут проведены в ночь на 1 марта, чтобы минимизировать воздействие на работу банка.

«Банк ЦентрКредит» также подтверждает проведение работ в связи с переходом на UTC+5 с 29 февраля 23:00 по 1 марта 02:00, возможны временные сбои в работе банковских сервисов.

В неофициальных беседах банкиры более откровенны. По нашей информации всех последствий от перехода на единое время пока не знает никто. Велика вероятность, что сбоить будут не только приложения и онлайн-услуги, но и терминалы, банкоматы и другая инфраструктура. Поэтому в большинстве банков технические специалисты в ночь с четверга на пятницу будут едва ли не вручную настраивать оборудование.

Всё дело в неудачно выбранной дате для перехода на единый часовой пояс. Будний день, совпадающий с закрытием месяца, может оставить Казахстан без стабильно работающих банков. К слову, сервисы электронного правительства в эту ночь тоже работать не будут.

С 22:00 29 февраля до 02:00 1 марта будут проводиться технические работы в правительственных системах, связанные с переходом на единый часовой пояс UTC +05.00 для граждан. В это время могут возникнуть «кратковременные недоступности» в различных государственных информационных системах, включая портал eGov.kz, мобильное приложение eGov mobile, систему электронных обращений и другие.