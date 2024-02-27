Участие в турнире, посвященном памяти вице-президента федерации шахмат Костанайской области Валерия Вишниченко, приняли 38 спортсменов. В основном кандидаты в мастера спорта и обладатели 1-го разряда. Только двое участников имеют 2-й разряд.

Соревновались по швейцарской системе в 9 туров. Время на партию - 3 минуты, плюс по две секунды на каждый ход.

- Пока мы помним, он будет жив среди нас, - рассказал "НГ" исполнительный директор федерации шахмат Костанайской области Павел РУСАНОВ. - 1 февраля Валерию Георгиевичу исполнилось бы 75 лет. Областная федерация шахмат просто не могла не провести этот турнир. Лучшая память от шахматистов – это участие в нем.

Марал САТАЕВ, товарищ Валерия Вишниченко, рассказывал о своих воспоминаниях на открытии турнира:

- Нам посчастливилось идти по жизни рука об руку более 40 лет. Помню, в лихие 90-е мы раскручивали турниры в сельских местностях. Для тех времен это был большой вклад. Он был видный общественный деятель и мажилисмен. Всегда нам помогал советами и звонками, чтобы развивать шахматы. Сам он поздно пришел в шахматы, лет 40 ему было. Он был очень целеустремленный человек и говорил «Я все равно вас всех обыграю!» Садился за книги и в Интернет учиться и в итоге выигрывал, хотя был новичком.

Победителем турнира стал 20-летний Чингизхан САРЖАНОВ. В шахматы играет с 8-ми лет, но профессионально тренируется с 10-ти лет.

- Мы с братом Темирханом, о котором тоже писали в "НГ", пришли в шахматы благодаря отцу, - рассказал Чингизхан. - Сейчас я являюсь кандидатом в мастера спорта. Выиграть турнир, посвященный памяти такой личности, как Валерий Георгиевич, было для меня большой честью.

Второе место занял Жанали ИЗБАСАР.

- Когда я был ребенком, мой сосед заинтересовал меня шахматами, - говорит он. - Учил меня основам и правилам игры: как передвигать фигуры, как они называются... Шахматы стали неотъемлемой частью моей жизни. Это то, что помогает мне расти, и то, что позволяет знакомиться с интересными людьми. Сейчас занял 2 место. В последних турах было немного сложно и так получилось, что сыграл не самую лучшую игру. Но я понял свои ошибки. Буду тренироваться.

В группе детей до 10 лет выиграла Адема ДАУРЕНБЕККЫЗЫ.





- Я занимаюсь шахматами почти 4 года, - сообщила она. - Не ожидала, что одержу победу, так как в турнире было много опытных участников. Я учусь в 4 классе и в свободное время мне нравится играть партии в компьютерной программе. А также люблю рисовать.

Призерам вручили денежные призы.

Итоги турнира памяти В. Вишниченко

Основные призы 1 место Чингизхан Саржанов 2 место Жанали Избасар 3 место Алмат Сергазин 4 место Валерий Николаев 5 место Руслан Салимов 6 место Бауржан Хажиев Среди женщин 1 место Сауле Алдамжарова Среди детей до 10 лет 1 место Адема Дауренбеккызы Среди детей до 14 лет 1 место Адилбек Адилханов Среди ветеранов 1 место Валерий Пилипенко 2 место Марал Сатаев 3 место Меркаш Барлыбаев

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Автор - студентка 3-го курса кафедры журналистики КРУ им. Байтурсынова