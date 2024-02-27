Об этом сегодня, 27 февраля, в палате предпринимателей рассказала руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии по Костанайской области Нургуль ШОДОРОВА. С сентября 2023 года требование о ежегодной поверке этих средств измерения вновь предъявляется к бизнесу.

Касается оно всех - от супермаркетов до базаров и магазинов у дома. Департамент направил информационные письма предпринимателям. И по словам Шодоровой, «пошла обратная реакция», особенно с рынков. Проблема в том, что поверку с последующим получением сертификата могут пройти только весы тех типов, которые включены в республиканский реестр измерительных средств. Китайские весы, которыми часто пользуются на базарах и в небольших магазинах, туда не входят. За пользование неповеренными весами предусмотрены очень большие штрафы: 230 МРП для ИП, 600 МРП для крупного бизнеса.

- Конечно, пока - несмотря на то, что требование действует с сентября прошлого года - в основном идет информационная работа, - сказала Нургуль Шодорова. - Но я бы следующее предпринимателям хотела пояснить: если потребитель пожалуется, что его обвесили, и в процессе отработки его жалобы выяснится, что ваши весы не прошли поверку и не имеют сертификата, то к вам применят административный штраф. Кроме того, предписывается изъятие таких средств измерения, запрет на их использование.

Фото Галины КАТКОВОЙ