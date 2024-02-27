О ремонте медицинских учреждений аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ высказался на коллегии управления здравоохранения 26 февраля.

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- Я неоднократно обращал внимание на некоторые очень дорогие проекты, - сказал аким. - Приведу в пример села Чайковский и Забеловка в Житикаринском районе, где стоимость ремонта одного квадратного метра составляет около 1 млн тенге. Почему это происходит? Потому что техническое задание такое дается от главного врача. Хотят сделать те или иные вещи, а проектировщики составляют смету и выходят очень дорогие проекты.

Аксакалов попросил чиновников от здравоохранения "внимательно относиться к расходованию государственных средств".

- Лучше мы сделаем побольше объектов, побольше отремонтируем, чем все деньги выделим на несколько больниц, - продолжил аким области. - Более того, мы начали рассматривать ремонт медпунктов, где капитальные стены еще долгие годы простоят. И полы там дотстаточно хорошего качества. Нет, присылают заявки, чтобы все поменять. Хотя нет никакой в этом необходимости.

Отдельно глава региона прошелся по ремонту поликлиники № 3 в Костанае.

- Много вещей запланировали и начали делать, но какая необходимость обшивать ее каким-то материалом? - пожаловался Аксакалов. - Капитальные стены еще тысячу лет простоят. Нет, кому-то потребовалось обтянуть его сайдингом, причем дешевым сайдингом. И таких примеров много.

Аким области на этой коллегии ничего не сказал про затраты в 1,5 млрд тенге на завершение ремонта костанайской детской областной больницы.

Руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев ответил на вопрос корреспондента "НГ": пока ремонт приостановлен и комиссия во главе с акимом области продолжает изучать вопрос. О решениях по детской больнице обещают сообщить дополнительно.