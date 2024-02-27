О долгах больниц говорили 26 февраля на расширенном заседании коллегии по итогам работы управления здравоохранения. По данным облздрава, в 2024 году на медицину выделили 105,9 млрд тенге. В ведомстве констатируют - сфера остается недофинансированной, а кредиторская задолженность растет с 2019 года. К январю 16 медицинских организаций были должны 3,5 млрд тенге.

- По состоянию на 26 февраля задолженность составляет 1,3 млрд тенге, - сообщил на коллегии руководитель управления здравоохранения Данияр ДЖАНДАЕВ. - В течение последних трех лет по поручению президента увеличена заработная плата врачам в среднем на 30% и среднему медицинскому персоналу на 20%. В результате фонд оплаты труда составляет 80-90% от суммы финансирования. Так как в тарифе на медицинские услуги не учитывается повышение на уровень инфляции, тарифы на 2023 год повысились в среднем на 11%, на 2024 год - на 5%. Однако увеличились и тарифы на коммунальные услуги, в среднем на 9%. Закупочные цены на лекарства и изделия медицинского назначения выросли на 10%, услуги питания – на 20%, хозяйственные и канцелярские товары – на 4,5%, прочие товары и услуги – 5%.

Среди должников остаются Рудненская горбольница (539 млн), областная детская больница (238 млн), Аулиекольская районная больница (390 млн), Костанайская горбольница (100 млн), Узункольская районная больница (64 млн).

- У нас есть положительные примеры, когда больницы снизили свою кредиторскую задолжность в Сарыкольском и Федоровском районах, - сказал аким области Кумар АКСАКАЛОВ. - Надо продолжать эту работу. У нас начали работу наблюдательные советы. Они вникают в работу больниц и оказывают всевозможную методологическую помощь по снижению кредиторской задолжности. Эффективность их работы мы увидим в первом полугодии этого года.

С положительным примером борьбы выступил главный врач больницы района Б. Майлина Максат ЗАПАРОВ. Он пожаловался на низкий тариф и рассказал, что больница максимально экономит бюджетные средства.

- Погашение кредиторской задолженности осуществляется за счет приема плановых больных, - сказал Запаров, - и с февраля 2023 года - выполнения плановых лапароскопических операций, оказания кардиологической помощи, то есть за счет отказа от направления людей в другие медицинские организации.

К началу 2024 года у этой больницы сохранялась кредиторская задолженность в 9,3 млн тенге. Но, как отмечает главврач, сумму погасили за счет расходов декабря прошлого года.

Фото Георгия ГОВОРОВА