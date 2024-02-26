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Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК

26 февраля 2024, 16:51 |  Спорт

Головкина избрали на заседании внеочередной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета, передаёт Orda.kz.

Фото: Vringe.com

Кандидатуру казахстанского боксера выдвинули 14 февраля. Сегодня он официально возглавил НОК, сменив Тимура Кулибаева. Олигарх сидел на посту президента Комитета дольше своих предшественников — девять лет.

В команду Головкина войдут:

  • Аскар Мамин — на должности вице-президента по зимним видам спорта;
  • Данияр Абулгазин — на должности вице-президента по летним видам спорта;
  • Андрей Крюков — на должности вице-президента по вопросам международного сотрудничества;
  • Серик Сапиев — на должности вице-президента по развитию паралимпийских видов спорта.

Также в исполком попали Дмитрий Баландин, Булат Утемуратов и Ербол Мырзабосынов.