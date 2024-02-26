Геннадий Головкин сменил Тимура Кулибаева на посту НОК
26 февраля 2024, 16:51 | Спорт
Головкина избрали на заседании внеочередной Генеральной ассамблеи Национального олимпийского комитета, передаёт Orda.kz.
Фото: Vringe.com
Кандидатуру казахстанского боксера выдвинули 14 февраля. Сегодня он официально возглавил НОК, сменив Тимура Кулибаева. Олигарх сидел на посту президента Комитета дольше своих предшественников — девять лет.
В команду Головкина войдут:
- Аскар Мамин — на должности вице-президента по зимним видам спорта;
- Данияр Абулгазин — на должности вице-президента по летним видам спорта;
- Андрей Крюков — на должности вице-президента по вопросам международного сотрудничества;
- Серик Сапиев — на должности вице-президента по развитию паралимпийских видов спорта.
Также в исполком попали Дмитрий Баландин, Булат Утемуратов и Ербол Мырзабосынов.
Последние новости
26.02.24 16:01 Суд увеличил сумму компенсации для рудничанина, который потерял пальцы во время ЧП на ССГПО
26.02.24 14:55 «Выйдите! Не быкуйте!» - Аким нагрубил сельчанам и не пустил их на собрание. Как его накажут?
26.02.24 14:29 Поощрить детскими площадками ОСИ и ПКСК, которые активно отпразднуют Наурыз, предложил аким Костаная
26.02.24 14:07 Средний размер пенсии вырос в Казахстане
26.02.24 12:00 «Аят» одержал две победы в чемпионате Казахстана по футзалу и поднялся в турнирной таблице
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.