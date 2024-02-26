Торговля с участием сельхозпроизводителей городов и регионов Костанайской области пройдет в эту субботу, 2 марта. Об этом сообщает отдел предпринимательства городского акимата.

Фото из архива "НГ"

В этот раз ярмарка пройдет на привычном месте - в Сити-центре. Начало торговли в 9.00