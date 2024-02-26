Сельскохозяйственная ярмарка пройдет на этой неделе в Костанае
26 февраля 2024, 17:07 | Общество
Торговля с участием сельхозпроизводителей городов и регионов Костанайской области пройдет в эту субботу, 2 марта. Об этом сообщает отдел предпринимательства городского акимата.
Фото из архива "НГ"
В этот раз ярмарка пройдет на привычном месте - в Сити-центре. Начало торговли в 9.00
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