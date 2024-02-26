Как прогнозируют синоптики, во вторник, 27 февраля, осадков не ожидается, на востоке области будет туман. В среду, 28 февраля, небольшой снег пройдёт на севере и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



В Костанае в ближайшие два дня - без осадков.

- Ночью во вторник термометры покажут 10-15, на юго-востоке 18 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаемая температура воздуха - 0...-5, на юго-востоке -8°С. В среду ночью термометры покажут такую же температуру, что и в ночь на вторник: -10...-15°С, на юго-востоке -8°С. Днём по области прогнозируем -1...-6°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -10...-12°С, днём -1...-3°С. В среду: ночью -10...-12°С, днём -2...-4°С.

В ближайшие два дня будет дуть северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с.