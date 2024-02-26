Еще в шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
План работ Костанайской Горэлектросетис 27 февраля по 1 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца недели работы на подстанциях и высоковольтных линиях планируются еще в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП - 161 (работы на ВЛ)
с 27 февраля по 1 марта 10:00 до 18:00
- АЗС «Эталон»,
- сауна «Майами»,
- агрохимлаборатория.
Частный сектор:
- ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Комарова 71-114,
- ул. Сералина 1-6,
- ул. Комарова 116-134,
- ул. Соколовского 2-17.
ТП-ССМУ -78 (работы на ВЛ)
28 февраля 10:00 до 17:00
- ИП Лекарева по ул. Лермонтова 28 а
КТП - 347 (работы на ПС)
28 февраля 10:00 до 20:00
- магазин «Алтын»,
- «Продукты»,
- ТОО «Медтехника».
Частный сектор:
- ул. Шипина 58-100,
- ул. Алтынсарина 193-227,
- ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/25, 243/23,
- ул. Байтурсынова 207-260, 221/1-221/14,245/4-245/22, 290/4-290/14, 292/1-292/5,
- ул. Баймагамбетова 242-320,
- ул. Валиханова 5-41,21/1-21/6,
Кирзавод № 2 (работы на ВЛ)
29 февраля 10:00 до 12:00
- ТОО «Костанай Жолдары»,
- ТОО «Шаруа»,
- ТОО «Лудэ-Каз»,
- дачи «Садовод – Строитель».
КТП - СДСУ 43 (работы на ПС)
29 февраля 10:00 до 20:00
- ИП Манандян,
- ИП Мужневская,
- ИП Каменда,
- ИП Омаров,
- ИП Жусупова.
Спальный сектор:
- ул. Уральская 37,37/1.
ВЛ-10 кВ Западная – Западная 1 (работы на ВЛ)
29 февраля 10:00 до 18:00
- ОРЦ «Стройматериалы»,
- ТОО «Милтехх»,
- ТОО «Бранд-строй»,
- ИП Крапива,
- ТОО «Казторгсервис»,
- ТПК «Металлобаза»,
- ИП Денисенко,
- АЗС «Эталон»,
- мастерская «Дуб».
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