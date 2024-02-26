Новости

Еще в шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе

26 февраля 2024, 15:19 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросетис 27 февраля по 1 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». До конца недели работы на подстанциях и высоковольтных линиях планируются еще в шести районах областного центра.

 

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП - 161 (работы на ВЛ)

с 27 февраля по 1 марта 10:00 до 18:00

  • АЗС «Эталон», 
  • сауна «Майами», 
  • агрохимлаборатория.

Частный сектор:

  • ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7, 
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Комарова 71-114, 
  • ул. Сералина 1-6, 
  • ул. Комарова 116-134, 
  • ул. Соколовского 2-17.

ТП-ССМУ -78 (работы на ВЛ)

28 февраля 10:00 до 17:00

  • ИП Лекарева по ул. Лермонтова 28 а

КТП - 347 (работы на ПС)

28 февраля 10:00 до 20:00

  • магазин «Алтын», 
  • «Продукты», 
  • ТОО «Медтехника».

Частный сектор:

  • ул. Шипина 58-100, 
  • ул. Алтынсарина 193-227, 
  • ул. Дулатова 166-261, 186/1-186/16, 241/1-241/25, 243/23,
  • ул. Байтурсынова 207-260, 221/1-221/14,245/4-245/22, 290/4-290/14, 292/1-292/5, 
  • ул. Баймагамбетова 242-320, 
  • ул. Валиханова 5-41,21/1-21/6,

Кирзавод № 2 (работы на ВЛ)

29 февраля 10:00 до 12:00

  • ТОО «Костанай Жолдары», 
  • ТОО «Шаруа», 
  • ТОО «Лудэ-Каз», 
  • дачи «Садовод – Строитель».

КТП - СДСУ 43 (работы на ПС)

29 февраля 10:00 до 20:00

  • ИП Манандян, 
  • ИП Мужневская, 
  • ИП Каменда, 
  • ИП Омаров, 
  • ИП Жусупова.

Спальный сектор:

  • ул. Уральская 37,37/1.

ВЛ-10 кВ Западная – Западная 1 (работы на ВЛ)

29 февраля 10:00 до 18:00

  • ОРЦ «Стройматериалы», 
  • ТОО «Милтехх», 
  • ТОО «Бранд-строй», 
  • ИП Крапива, 
  • ТОО «Казторгсервис», 
  • ТПК «Металлобаза», 
  • ИП Денисенко, 
  • АЗС «Эталон», 
  • мастерская «Дуб».