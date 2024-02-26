Акимат Рудного по рекомендации членов рабочей группы по ономастике организовал опрос в Instagram о переименовании трех улиц города. Допустимо ли использование онлайн-опросов при принятии таких решений? Да. Это простой и удобный способ сбора информации для анализа мнений горожан.

Да. Instagram сейчас есть у всех - от дошкольников до пенсионеров.

Нет. Опрашивать нужно только жителей Рудного или этих трех улиц.

Нет. Не нужно никого опрашивать. Решение должны принять депутаты маслихата.

