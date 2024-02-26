1 марта Казахстан переходит на единый часовой пояс. Корреспондент «НГ» узнал, как и когда будут переводиться стрелки главных часов Костаная.

Сейчас одни регионы живут по часовому поясу UTC+5, а в других применяется UTC+6, между которыми разница в один час. Если, например, в Актобе 10 часов утра, то в Костанае уже 11. В простонародье такой часовой пояс назвали «алматинским/астанинским временем». Видимо, именно с переездами и деловыми поездками в бывшую и нынешнюю столицы жителей регионов UTC+5 связана необходимость в переводе времени. С 1 марта страна полностью начнёт использовать часовой пояс UTC+5: регионы, которые «спешат», переведут время на час назад. В их числе и Костанай.

Такое «путешествие во времени» напрямую влияет на одну из достопримечательностей города - Башню с часами.

- Ход стрелок на центральных часах синхронизирован со спутником, - пояснил "НГ" руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО. - Поэтому переводить стрелки циферблата будут через ноутбук. Заниматься этим будет гражданское лицо. В целом для этого не нужно специального оборудования и подойдёт любой ноутбук. Но не подойдёт любой человек. Поскольку это работа, связанная со спутником, нужны специальные знания. Поэтому мы планируем пригласить одного из тех, кто принимал участие в настраивании часов и синхронизации их со спутником. Человека, который ранее уже имел опыт работы подобного характера и работал именно с Башней. Это не будильник, где просто надо стрелки перевести.

Напомним, циферблат с GPS-синхронизацией со спутником сотрудники ТОО «Геолайн» установили 18 июня 2016 года.

- Определено ли точное время суток, в которое стрелки Башни «перескочат»?

- Ориентировочно - в 4-5 часов утра 1 марта, - ответил Денис Петрухно. - Это зависит от того, в какое время человек сможет прийти в Башню, сколько времени у него на это потребуется. Мы выбрали именно такое время как раз для удобства - чтобы люди утром проснулись сразу в новом часовом поясе.

Фото из архива "НГ"