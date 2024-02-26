В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По данным ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 306,8 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 96,4 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 210,4 миллиарда тенге.

По состоянию на 1 февраля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 343 тысячи человек.

"Средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2024 года составил 132 346 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 810 тенге, базовой пенсии – 42 536 тенге", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе средний размер совокупной пенсии составил 120 744 тенге.