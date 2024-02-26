Программу праздничных мероприятий обсуждали на аппаратном совещании в акимате Костаная сегодня, 26 февраля. В прошлом году проводили конкурс на лучший праздник, участвовали жители 10 многоэтажных домов. В этом году решили заменить конкурс на фестиваль. Но аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ считает, что активные ОСИ и ПКСК все равно надо поддержать.

Фото из архива "НГ"

- Я думаю, с каждым годом должно расти количество дворов, где люди организуют сами праздник, - сказал аким. - Но мы не должны принуждать к празднику, люди сами должны к этому тянуться. Чтобы был какой-то стимул, предлагаю отработать этот вопрос с отделом ЖКХ. Мы проводим ремонт дворов, устанавливаем детские площадки. И всегда у нас дилемма - какой двор выбрать. Мы же можем по итогам фестиваля лучшие дворы включить в программу следующего года. Сделать такое положение. И если будут дополнительные средства, мы в этом году поставим во дворах дополнительные детские площадки. Я предлагаю пустить экономию бюджета на те дворы, где принимают активное участие в праздновании Наурыза, Нового года и так далее. Где у жителей есть позиция! Те дворы, где ОСИ сами вывозят снег, занимаются благоустройством. Есть же у нас такие? Чтобы им была мотивация. Фестиваль пройдет, но мы выявим активные дома.

Фото Георгия ГОВОРОВА

Ранее Жундубаев требовал отдавать преимущество в установке детских площадок тем дворам, где ОСИ или ПКСК подпишут с акиматом меморандум об их содержании.

Мероприятия в честь Наурыза начнутся в Костанае 14 марта. Как сообщил на этом же совещании заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ, тематика каждого дня будет "отражать концептуальные основы празднования". 14 марта - день встречи с родными и друзьями, 16 марта - день духовного и физического очищения, 17 марта - день национальных блюд, 19 марта - день доброты и милосердия.

Фото Георгия ГОВОРОВА

- В этот день будет организована благотворительная акция, - пояснил Шуленов. - Учитывая, что Наурыз выпадает на священный месяц Рамазан, пользуясь случаем, призываю всех жителей принять участие в акции. Предлагаем посетить дома престарелых, приюты для детей, нуждающиеся семьи. Акимат не останется в стороне и будет участвовать в акции. Мы готовы предоставить адреса для посещения всем желающим.

Основные праздничные мероприятия пройдут 21-22 марта. Их разобьют по пяти локациям. В микрорайонах Кунай, Юбилейный, Аэропорт и в районе КСК организуют концерты. Там же поставят юрты. Жилища кочевников обещают установить также на железнодорожном вокзале и в международном аэропорту. Всего, по данным акимата, в городе установят около 50 юрт.

- Масштабный праздник 21-22 марта пройдет в Сити-центре, - рассказал Шуленов. - На центральной площади установят около 30 юрт, где костанайцы смогут познакомиться с бытом кочевников, попробовать угощения, поучаствовать в конкурсах и сделать фото на память. В большом театрализованном представлении будут участвовать творческие коллективы школ, артисты ДК "Мирас".

Подробую программу празднования Наурыза акимат обещает опубликовать позже.