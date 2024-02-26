В Костанае подрядчики акимата строят 124 индивидуальных жилых дома: 55 не успели сдать в прошлом году, 69 начали в 2024-м. Однако землю под ИЖС физическим лицам город не выделяет. Эти отказы сегодня, 26 февраля, на аппаратном совещании прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ:

Фото из архива "НГ"

- Люди постоянно просят меня на встречах: "Дайте нам землю, мы будем сами строить". Мы этого себе позволить не можем! - сказал он. - Если мы это сделаем, тогда бюджетные вложения на инфраструктуру пойдут насмарку. Там более 20 млрд тенге вложены в систему инженерных коммуникаций. Это газ, свет, тепло, дороги. Если сейчас мы каждому дадим землю, люди возьмут себе по 10 соток, кто-то поставит дачу, кто-то временное жилье. Все, конечно, будут говорить, что строят дома. Кто-то кирпичный, кто-то деревянный. В итоге там будут дома бардачного типа! То есть, стиля архитектурного не будет, коммуникациями в полной мере могут не пользоваться. И результата мы не добьемся.

В акимате считают, что пока частные дома можно строить по программе "Отбасы банка".

- Эта программа для нас очень накладна, сразу говорю, - отметил Жундубаев. - Банк оплачивает 170 000 тенге за 1 кв. м, когда его рыночная стоимость 340 000 за квадрат. В 2 раза больше. Бюджет берет на себя половину сумму. А покупателю он достанется за 18 млн тенге. Плюс участок земли с ограждением. Заходи и живи! Это очень низкая цена, поэтому мы не можем построить все 1 970 домов одномоментно. Но мы ищем другие альтернативные программы. Наши жители готовы и по 35 млн тенге купить. Потому что и это не рыночная цена. Я думаю, реальная цена - 55-60 млн тенге. Мы бы хотели сделать цену более рыночной, чтобы строительство быстрее шло. Если бюджет не будет тратиться на половину стоимости домов, то мы сможем построить ИЖС за 2-3 года. Пока мы строим по возможностям бюджета.