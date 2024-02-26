Угрожая оружием, мужчина 24 февраля ворвался в один из пунктов приема металла города Тобыл, завладел деньгами в сумме 792 тыс. тенге и скрылся. Для его поимки ввели специальный план, организовали розыск, в том числе проверяли автотранспорт, о чем "НГ" в субботу сообщали читатели.

- Подозреваемого мы задержали в городе Рудном. Изъяли предмет, похожий на пистолет, денежные средства, балаклаву, - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Юрий ПОЛЮХОВ. - Проводятся все необходимые следственные действия. По оружию назначена экспертиза.

Сейчас мужчина находится под арестом. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.