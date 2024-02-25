Водоснабжение и общественный транспорт - Какие проблемы обсуждали местные жители на встрече с акимом Тобыла
Диас СУЛЕЙМЕН
25 февраля 2024, 16:20 | Общество
23 февраля в актовом зале ОШ №2 прошла отчетная встреча акима Тобыла Захара КОМАРОВА с местными жителями. Он ответил на вопросы сельчан и пообещал решить наиболее важные проблемы.
В начале встречи Комаров рассказал о проделанной работе в городе по итогам прошлого года. Например, отметил, что для соблюдения общественного порядка и выявления правонарушений полицией в Тобыле установили 93 камеры видеонаблюдения.
Также он сообщил, что в индустриальной зоне города (7 км Сарыкольской трассы) местное ТОО «Строй Элит Дом» в ближайшее время планирует построить завод по производству газо-блочных изделий и растворобетонного узла. Для реализации проекта уже получен земельный участок, проведены ЛЭП и установлено ограждение. Сейчас рабочие делают проезд к участку, подводят инженерные коммуникации. Стоимость проекта - 100 млн тенге. В этом году будет создано 30 новых рабочих мест.
Ожесточённой и поэтому куда более интересной выдалась сессия «вопрос-ответ», в которой Захар Комаров выслушивал чаяния горожан. Многие остались неудовлетворены и не нашли в словах акима ответа на свой вопрос.
- В лесхозе воды нет. Каждый год жалуемся, хотя бы колонки поставьте. Все таскают воду с Терешкова (ул. Терешковой - "НГ"), а машин у нас нет, - спросила местная жительница.
- Здесь трудность в том, что мы 75% неохваченых водоснабжением участков заасфальтировали. - ответил ей Захар Комаров. - Но все эти территории включены в смету проекта проводки воды.
Аким Тобыла Захар Комаров отвечает на вопросы местных жителей
- В этом году нам опять не ждать воды? - спросили жители.
- В этом году воды не будет точно, - ответил аким Тобыла.
Наибольшее недовольство и до, и после ответов Комарова было слышно в голосе местного жителя Омара АБЫЛКАСЫМОВА. По окончании встречи мужчина заявил, что считает себя неуслышанным и не верит в то, что волнующие его проблемы будут решены:
- Я житель мкрн Восточный. 2 года назад, когда вы были ещё заместителем акима, я вам задавал 5-6 вопросов, и не один пункт не выполнен! - возмутился Абылкасымов. - У нас нет нормального транспорта, в город не можем попасть! Сколько можно пенсионерам мучиться?! 109-ый ездил, но два года уже не заезжает. Есть 1-ый маршрут, но он не ходит до КСК и Ж/Д вокзала в Костанае.
- Прямого маршрута до мкрн Восточный по данному участку не будет. Маршрут спаян с определённым участком, - ответил Комаров. - Поэтому для улучшения качества был создан 1-ый маршрут.
Как пояснили местные жители, проблема в том, что пенсионерам, которым сложно из Тобыла добраться до районов Костаная жить от этого легче не становится: как отметил Омар Абылкасымов, этот маршрут без проблем может быть пройден им пешком, а чтобы попасть в район КСК или ЖД вокзала приходится заказывать такси.
Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА
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