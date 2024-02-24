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В четырех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе

24 февраля 2024, 14:00 |  ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 26 февраля по 1 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы пройдут в четырех районах областного центра.

 

В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

ТП- 568 (работы на ВЛ)

26 февраля 10:00 до 14:00

  • ИП Буровин, 
  • ИП Ганжа, 
  • ИП Васильцун, 
  • ТОО «Одак», 
  • пожарная часть, 
  • ИП Заббаров.

ТП- 75 (работы на ПС)

26 февраля 10:00 до 14:00

  • магазин «Кайнар», 
  • «Айналайн», 
  • «Спутник», 
  • филиал АО Каспи-Банк, 
  • аптека «Цветная» №1, 
  • Центр слуха, 
  • тур.фирма «Асель», 
  • аптека «Забота».

Спальный сектор:

  • ул. Амангельды 72

КТП — 161 (работы на ВЛ)

с 26 февраля по 1 марта 10:00 до 18:00

  • АЗС «Эталон», 
  • сауна «Майами», 
  • агрохимлаборатория.

Частный сектор:

  • ул. Летунова, 
  • ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7, 
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Комарова 71-114, 
  • ул. Сералина 1-6, 
  • ул. Комарова 116-134, 
  • ул. Соколовского 2-17.

Кирзавод № 2 (работы на ВЛ)

29 февраля 10:00 до 12:00

  • ТОО «Костанай Жолдары», 
  • ТОО «Шаруа», 
  • ТОО «Лудэ-Каз», 
  • дачи «Садовод – Строитель».