В четырех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
24 февраля 2024, 14:00 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 26 февраля по 1 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей неделе работы пройдут в четырех районах областного центра.
В связи с работами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
ТП- 568 (работы на ВЛ)
26 февраля 10:00 до 14:00
- ИП Буровин,
- ИП Ганжа,
- ИП Васильцун,
- ТОО «Одак»,
- пожарная часть,
- ИП Заббаров.
ТП- 75 (работы на ПС)
26 февраля 10:00 до 14:00
- магазин «Кайнар»,
- «Айналайн»,
- «Спутник»,
- филиал АО Каспи-Банк,
- аптека «Цветная» №1,
- Центр слуха,
- тур.фирма «Асель»,
- аптека «Забота».
Спальный сектор:
- ул. Амангельды 72
КТП — 161 (работы на ВЛ)
с 26 февраля по 1 марта 10:00 до 18:00
- АЗС «Эталон»,
- сауна «Майами»,
- агрохимлаборатория.
Частный сектор:
- ул. Летунова,
- ул. Л.Беды 113/1-113/11, 95-195, 191/1-191/5,197/5-167/7,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Комарова 71-114,
- ул. Сералина 1-6,
- ул. Комарова 116-134,
- ул. Соколовского 2-17.
Кирзавод № 2 (работы на ВЛ)
29 февраля 10:00 до 12:00
- ТОО «Костанай Жолдары»,
- ТОО «Шаруа»,
- ТОО «Лудэ-Каз»,
- дачи «Садовод – Строитель».
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