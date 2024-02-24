14 дней отдыха! Мартовские праздники и календарь выходных в Казахстане
24 февраля 2024, 16:16 | Общество
В марте 2024 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ожидает 14 выходных. Четыре из них – праздничные дни. В марте в Казахстане отмечают два праздника – Международный женский день и Наурыз мейрамы, передает Informburo.kz.
- 8 марта, пятница – Международный женский день.
- 21-23 марта – Наурыз мейрамы. 21-22 марта – это четверг и пятница. 23 марта выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на 25 марта.
В январе текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что Наурыз в Казахстане нужно отмечать по-новому. По словам главы государства, Наурыз символизирует обновление и праздновать его нужно "содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов".
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