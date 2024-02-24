В марте 2024 года казахстанцев, работающих пять дней в неделю, ожидает 14 выходных. Четыре из них – праздничные дни. В марте в Казахстане отмечают два праздника – Международный женский день и Наурыз мейрамы, передает Informburo.kz.

8 марта, пятница – Международный женский день.

21-23 марта – Наурыз мейрамы. 21-22 марта – это четверг и пятница. 23 марта выпадает на субботу, поэтому выходной день переносится на 25 марта.

В январе текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что Наурыз в Казахстане нужно отмечать по-новому. По словам главы государства, Наурыз символизирует обновление и праздновать его нужно "содержательно, креативно, с внедрением новых отличительных элементов".



