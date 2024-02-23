Ввести дополнительные надбавки к зарплатам жителей приграничных сел Казахстана призвал депутат сената Жанболат Жоргенбаев, передает КазТАГ.

«Необходима отдельная бюджетная программа, направленная на финансирование бюджетных инвестпроектов в приграничных селах. Также рассмотреть возможность внедрения надбавки к зарплате в размере до 50% для работников сел, расположенных на расстоянии 50 км от государственной границы, отдельно от сельской надбавки, установленной действующим законодательством», - сказал Жоргенбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании сената в четверг.

По его словам, нужно уделять внимание не только сельскому хозяйству, но и культурной жизни сельчан, системе здравоохранения и инфраструктуре.

«В рамках программы «Ауыл– ел бесігі» в 2019-2023 годах из республиканского бюджета выделено Т524 млрд, реализовано более 5 тыс. проектов в более чем 1,5 тыс. сел. Однако результаты неудовлетворительны», - сказал Жоргенбаев.

К 2050 году урбанизация может достичь 70%, но с точки зрения развития рынка труда и социальной инфраструктуры, ни регионы, ни мегаполисы не готовы, по его мнению, к такой миграции.

Фото: ©Мадина Алимханова.