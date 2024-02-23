Спикер Сената Маулен Ашимбаев на заседании палаты рассказал о существовании в Казахстане "зомби"-компаний, а также о причинах их появления, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как отметил Ашимбаев, к появлению таких компаний привела масштабная, но негибкая государственная поддержка бизнеса. Спикер Сената сослался на доклад Всемирного банка об экономике Казахстана "Зима 2023-2024".

"Очень интересный вывод делают в докладе о том, что, с одной стороны, масштабная, но, с другой стороны, негибкая государственная поддержка, в том числе через фонд "Даму", сельскому хозяйству привела к появлению большого количества "зомби"-компаний в нашей стране. То есть они, как зомби, выживают и держатся на плаву благодаря государству, но не развиваются и не идут вперед", - сказал он.

Как пояснил Ашимбаев, в нормальной рыночной экономике есть цикл жизни компании, который в Казахстане нарушился. По словам спикера, к нам на рынок заходит мало новых компаний, а старые тем временем не уходят.

"Вот это состояние стагнации во многом поддерживается негибкой государственной поддержкой. То есть она должна быть направлена на поддержку тех компаний, которые стремятся к росту и повышению производительности, к внедрению инновационных технологий, то есть к следующему циклу в своем развитии. Если этого не будет, то эти полуживые компании, которые на бюджетных тендерах сидят, какие-то субсидии получают, они не дают возможности для появления новых компаний", - резюмировал Ашимбаев.