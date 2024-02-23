Собака породы лабрадор набросилась на Евгения НАЗАРКИНА и его жену 10 февраля, примерно в 22 часов, на площади напротив облакимата, а именно - при входе в ледяной лабиринт. Своего питомца выгуливала подросток, пес был на поводке, но без намордника.

- Это был вечер субботы, - рассказал "НГ" Евгений. - Мы с друзьями возвращались из кинотеатра. Проходя мимо ледового лабиринта, решили зайти. И в этот момент неожиданно на мою супругу набросилась собака, укусив ее за руку. И сразу же после набросилась на мою ногу. Мы не сразу поняли, что происходит. Девочка-подросток начала оттягивать собаку за поводок. У жены была ссадина на руке, которая потом превратилась в большой синяк. У меня - порванные джинсы. Увидев рядом с подростком взрослых, я обратился к ним, объяснил произошедшее и показал наглядно. Однако, кроме слов «Да, это наша собака и что с того", ничего вразумительного не последовало, даже элементарных извинений.

Назаркин попросил возместить стоимость джинсов, которые порвала собака.

- Они согласились, утверждая, что телефон дома, по приходу домой возместят стоимость, затем предложили купить мне джинсы, а после и вовсе пропали, - рассказал потерпевший. - Меня не так волнуют джинсы, как вот такая реакция с их стороны. А именно - как можно гулять без намордника с собакой по площади центральной? При том, что ведёт себя она агрессивно. У нас маленький ребёнок, а если бы она была рядом с нами в тот момент? Даже не представляю, как бы она испугалась. Пока моя супруга отходила от шока, хозяева с собакой продолжили гулять без намордника по площади. Все-таки это место скопления людей. На следующий день я обратился в полицию.

Инцидент прокомментировала пресс-служба ДП Костанайской области:

- 21 февраля участковым инспектором полиции в отношении 38-летнего владельца собаки возбуждено производство по п. 4 ч. 1 ст. 407-2 КОАП РК «Нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными». Мужчина нарушил правила выгула домашних животных, то есть он выгуливал собаку без намордника. Ему было назначено взыскание в виде штрафа в размере 10 МРП (36 920 тенге). По факту телесных повреждений и повреждения одежды потерпевшим рекомендовано обратиться в Костанайский городской суд для разбирательств в гражданском порядке.

В ведомстве также пообещали направить в отдел ЖКХ акимата костаная предложение об установке соотвествующих знаков на центральной площади.

Евгений Назаркин сообщил "НГ", что намерен обратиться в суд.