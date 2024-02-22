Решение приняла внеочередная сессия Костанайского городского маслихата, которая прошла 22 февраля. Как собщается на сайте гормаслихата, депутаты единогласно проголосовали за дополнения в постановление «Об установлении льгот отдельным категориям граждан города Костаная для проезда на городском и пригородном общественном транспорте (кроме такси)».

Фото из архива "НГ"

"В частности, добавлена льгота в виде бесплатного проезда на городском и пригородном общественном транспорте (кроме такси) лицам, сопровождающим детей с инвалидностью в возрасте до 18-ти лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, установлена льгота в размере 50% от стоимости утвержденного тарифа для проезда на городском и пригородном общественном транспорте (кроме такси) детям в возрасте от 7 до 15 лет и лицам в возрасте от 15 до 18 лет.