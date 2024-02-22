В Минздраве снова обсуждают вариант введения акциза на газированные напитки, передает Informburo.kz.

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Ввести акцизы на сахаросодержащие напитки в стране предлагают в Министерстве здравоохранения РК.

Вице-министр и главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената рассказала, что причиной для этого предложения стал рост заболевания ожирением среди детей.

Айжан Есмагамбетова отметила, что в одном газированном напитке содержится около 10 дневных норм сахара.

"Исследование показывает, что у нас растёт заболевание ожирением, сахарным диабетом. Причём заболеваемость ожирением отмечается именно среди детей. Избыточная масса тела это предпосылки для развития последующих хронических заболеваний. В 0,5 мл колы содержится 10 дневных доз сахара. То есть условно ребёнок выпив 0,5 колы, потребляет 10-кратную потребность сахара", – рассказала Айжан Есмагамбетова.

Она также отметила, что министерство будет настаивать на введении дополнительного налога на сахаросодержащие напитки.

В 2021 году в Казахстане предложили ввести 7-процентный акциз на сахаросодержащие безалкогольные напитки с последовательным повышением к 2025 году до 45%. В Минздраве считают, что если цены на лимонады и другие газированные напитки вырастут, их будут меньше покупать.

Бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в июле 2023 года отметил, что необходимость в введении нового налога отсутствует.