Оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер» проводят во всех регионах Казахстана с 1 по 29 февраля. В Костанайской области за 20 дней организовали 1 642 рейдов, в том числе 355 совместно с природоохранными органами.

Как сообщил сегодня, 22 февраля, на брифинге в РСК начальник природоохранной полиции ДП Костанайской области Газрет АЛИМГАЗИН, выявили 2 уголовных правонарушения по ст. 337 УК РК (Незаконная охота): в Карасуском и Алтынсаринском районах. Из административных нарушений выявлены следующие: 99 фактов нарушения правил охоты; 16 фактов нарушения правил рыболовства; 3 факта незаконного приобретения, передачи, хранения, ношения и перевозки оружия; 22 факта нарушения правил оборота оружия. Сумма штрафов составила более 1 млн 107 тыс. тенге.

- 18 февраля на территории Алтынсаринского района сотрудниками природоохранной полиции был организован совместный рейд с привлечением егеря Костанайского областного общества охотников и рыболов, - рассказал Алимгазин. - Нами был остановлен снегоход под управлением 61-летнего жителя Костаная. При проверке были обнаружены две туши косули, а также незарегистрированное ружье. Задержанный пытался оправдаться: якобы он не знал, что с 15 февраля была закрыта зимняя охота, и вышел пострелять зайцев. Хотя он стоит на учете, как владелец гражданского оружия, и состоит в обществе охотников, сам он - охотник с большим стажем. Он не мог не знать о закрытии зимней охоты, к тому же охота на копытных закрыта еще 31 декабря. Незнание закона не освобождает от ответственности. По факту незаконной охоты начато досудебное расследование. Назначены экспертизы. За это деяние предусмотрено максимальное уголовное наказание в виде лишения свободы до 3-х лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

На брифинге также рассказали об итогах работы природоохранной полиции за 2023 год. В прошлом году, помимо ОПМ «Браконьер», провели 2 акции: «Сайгак» и «Ель», а также совместно с инспекцией лесного хозяйства и животного мира организовали рейд «Нерест».

За совершение экологических преступлений в 2023 году было возбуждено 27 уголовных дел, в том числе:

- по ст. 337 УК РК (Незаконная охота) - 5;

- по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими животными и их частями) - 10;

- по ст. 340 УК РК (Незаконная порубка деревьев) - 12.

Выявлено 802 административных правонарушения, в том числе:

- по ст. 382 КоАП РК (Нарушение правил охоты) - 436;

- по ст. 383 КоАП РК (Нарушение правил рыболовства) -366.

Общая сумма штрафов прошлого года - 7 226 456 тенге.

Фото РСК