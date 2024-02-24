Вроде незамысловатое изделие из теста. В моем детстве обсыпанный сахарной пудрой теплый пончик можно было купить в школьном буфете. Делали их без начинки, но все равно это было настоящее лакомство.

Пончики - это вкусно, но калорийно...

Через приоткрытую дверь кухни мы наблюдали, как повариха, орудуя вырубкой, делала из пышного теста кольца и опускала их в кипящее масло. Потом я узнала десяток рецептов приготовления пончиков, выяснила, что делают их и без отверстия посередине, бывают они творожные, картофельные, мне даже ложку специальную принесли для их формовки, но все не могу подступиться. А тут опробованный рецепт прислала Mariya. Делюсь.

- Делала на живых дрожжах, - написала она, - без дырочки в центре, зато с начинкой. Главное, как я поняла, муки не переложить, чтобы тесто не получилось слишком плотным. Дрожжи раскрошить, добавить немного теплого молока и ложкой сделать дрожжевую кашицу, вылить остальное молоко, добавить столовую ложку сахара, пару ложек муки, размешать и оставить опару в покое, пока она не поднимется шапочкой. Это займет минут 10-15. За это время слегка взбейте яйца с оставшимся сахаром, добавьте растопленное сливочное масло. Не забудьте щепотку соли. Подошедшую опару соединить с масляно-яичной смесью, всыпать муку, замесить мягкое тесто. Если липнет к рукам, смажьте ладони растительным маслом, соберите тесто в шар, накройте в миске пленкой и поставьте в теплое место часа на полтора. Когда подойдет, обомните, растяните, а потом раскатайте корж толщиной 2-3 см. Стаканом выдавите из него кружки. Если хотите, то любой выемкой или, например, узкой рюмочкой выберите середину. Я обошлась без этого.

Внимание: заготовкам обязательно надо дать расстояться под полотенцем. Через 15-20 минут они заметно поднимутся. Жарят их во фритюре до золотистого цвета, выкладывают на бумажное полотенце. Когда чуть остынут, можно посыпать сахарной пудрой.

- Я свои наполнила клубничным джемом, - написала Mariya, - читала, что можно сделать крем из взбитых сливок, но некогда было. Начинку вводила кондитерским шприцем в бочок пончика. Благодаря тому, что тесто внутри нежное, пористое, джем неплохо распределился. И я еще раз убедилась, как важно не забивать тесто мукой.

Да, часть теста Mariya заморозила. Через неделю решила сделать вторую порцию пончиков, но тесто, хоть и оттаивало на верхней полке холодильника, часть своих качеств утеряло. Подходили пончики хуже и получились плотнее, чем в первый раз.

Ингредиенты

Мука - 400 г, свежие дрожжи - 20 г (или 7 г сухих), яйца - 2, молоко - 200 мл, сахар 2 ст. л. + 1 ст. л. ванильного сахара, сливочное масло - 50 г, щепотка соли.

Фото Mariya