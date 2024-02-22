Дворец школьников IQostanay 21 февраля стал местом проведения расширенной коллегии управления образования Костанайской области. Корреспондент "НГ" поговорил с одним из участников совещания - Адиль ЖАНАБАЕВ работает учителем химии в физико-математическом лицее и Дворце школьников IQostanay.

Адиль отметил материально-техническое преимущество Дворца школьников над обычными школами:

- IQostanay - это же дополнительное образование. Сюда приходят дети, которые сдают ЕНТ по профильным предметам. В IQostanay меня взяли, чтобы я показывал детям, как работает химия. Некоторые школы плохо оснащены материально-технической базой, опыты не проводятся, нет реагентов. В IQostanay таких проблем нет, и дети на практике запоминают теорию, которую выучили у себя в школах.

Еще одно направление его работы - интеллектуальная игра "Дебаты", в которой участники имитируют парламентские прения по вопросам общества, культуры и политики. Наибольшую популярность дебаты имеют среди студентов, но в последние годы их всё чаще находят эффективными в обучении школьников.

- С марта я здесь открываю дебатный клуб. - рассказал Адиль Жанабаев. - Скорее всего, на Наурыз. В честь праздника планируем провести турнир. Мы хотим, чтобы в нашем центре были дети со всех дебатных клубов - школьных и студенческих. Студенты с большим опытом в дебатах могут приходить сюда в качестве тренеров. Сейчас ведётся административная работа - выделение кабинетов и обсуждение возможности освобождения актового зала для дебатных турниров. Ориентировочно будут две группы по 10 человек. В качестве названия пока что мы оставили IQostanay, но хотим, чтобы дети придумали название сами, когда придут в наш дебатный клуб.

На вопрос о том, что здание дополнительного образования будет использоваться не по назначению, педагог ответил:

- Официально дебаты - это одна из форм дополнительного образования. В университете это кружок, но в школе дебаты - полноценные занятия.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА