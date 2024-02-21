Итоги 2023 года и планны на 2024-й обсудили 21 февраля во Дворце школьников «IQostanay» на расширенной коллегии управления образования под председательством акима области Кумара АКСАКАЛОВА.

Предприниматели давно жалуются на уровень подготовки выпускников колледжей, которые приходят устраиваться к ним на работу. Глава региона обратился к бизнесменам с просьбой не просто критиковать, но и высказывать конкретные пожелания.

- С одной стороны предприниматели говорят: детей ничему не учат, просто переучивают. Я потом говорю: иди сюда, пойдём вместе в колледж, и скажи это директору. Ты же работодатель, ты берёшь этого ребёнка. Стоит, молчит, - посетовал Аксакалов. - Это говорит о том, что предприниматели плохо взаимодействуют с колледжами. Колледж готов под любое желание предпринимателя переделать, наверное, даже учебную программу. Мы же можем гибко отреагировать. Но дельных, чётких предложений, к сожалению, бизнесмены не озвучивают. Обозначьте - кого вы хотите, с какими навыками. Мы под это даже оборудование будем покупать.

В блоке о безопасности учебных заведений аким области обратил внимание на риск неоправданных трат.

- Есть требования, что якобы аналоговые камеры наблюдения нужно заменить на цифровые. Вот скажите мне - аналоговые камеры что, не отвечают требованиям?

И в ответ на тишину в зале продолжил:

- Буквально в прошлом году поставили, сейчас говорят - меняйте. Это миллиарды. Это лишние траты, которые наверняка могут пойти на улучшение материально-технической базы, ремонт школ, закупку оборудования, а не на замену того, что было приобретено вчера.

Ещё одно беспокойство акима - районные власти отказываются от ответственности за развитие сферы образования под предлогом того, что ее передали областному управлению.

- Конечно, это решение, которое было приятно неправильно, - сказал Аксакалов. - Мы сейчас делаем всё для того, чтобы вернуть это всё обратно в районы и города. У акиматов районов забрали всё: за здоровье не отвечают, образование ушло управлению, спорт тоже ушёл от акиматов. Что там остаётся тогда? Мы говорим о децентрализации. Больше полномочий надо давать на места, в районы. Здесь же идёт, наоборот, централизация.

Руководитель управления образования Айман ИБРАЕВА рассказала о школах, которые пришлось закрыть:

— За пять лет нами была проведена работа по закрытию 63 школ, не соответствующих нормативам. Зачастую в таких школах на протяжении целого ряда лет обучались один-два ребёнка. Такие меры позволили сохранить бюджетные средства, обеспечить комфортные и качественные условия обучения детей.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА