Министр транспорта Марат Карабаев заранее извинился за асфальт, который растает вместе со снегом этой весной, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В кулуарах Мажилиса главу Минтранспорта спросили, на скольких километрах казахстанских дорог асфальт сойдет вместе со снегом уже этой весной.

Марат Карабаев ответил, что на данный момент специалисты дополнительно проводят расчеты и заранее оповестят о таких участках.

"Мы заранее оповестим, какие это участки будут. За это, конечно же, приносим свои извинения. На этих участках мы уже закладываем в этом году провести ремонт. Государство действительно выделяет большие деньги на то, чтобы построить современные автомобильные дороги. Но значительная часть этих денег выделяется на крупные транзитные маршруты. То есть республиканские дороги. В результате основная часть денег выделяется на международные транзитные маршруты, но денег недостаточно, чтобы проводить ремонтные работы внутри областей", - заявил министр транспорта.

Карабаев добавил, что в этом году в министерстве разрабатывают новую программу среднего ремонта дорог по методике ресайклинга.

"Это значит, основание дороги ресайклировать и снизу укладывать два слоя асфальта. Реконструкция одного километра стоит примерно миллиард тенге. Новым методом один километр будет стоить примерно 150 миллионов. Мы деньги сэкономим в семь раз", - пояснил Карабаев.