Депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев предложил вдвое снизить один из видов налога в Казахстане. С соответствующим запросом он обратился к заместителю премьер-министра - министру национальной экономики Нурлану Байбазарову, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Представитель партии "Ак жол" в Мажилисе предложил предоставить малому бизнесу дополнительную возможность либерального налогообложения.

"Проблема в том, что предусмотренное Налоговым кодексом патентное налогообложение содержит ограничения, делающие эту норму бессмысленной. В частности, оборот не должен превышать 13 миллионов тенге в год и у предпринимателя не должно быть наемных работников. Нужно иметь в виду, что даже самый малый бизнес, будь то кафе, парикмахерская, магазин у дома или ремонтная мастерская, как правило, ведет не один человек, а семья. Кто-то стоит на кассе, кто-то убирается и переносит предметы, кто-то производит продукцию", - отметил Ерлан Барлыбаев.

Он добавил, что при ограничении в 13 миллионов тенге дохода в год и средней рентабельности 15-20 процентов чистая прибыль по патенту не превышает 200 тысяч тенге, которые нужно разделить на 3-4 занятых. Доход предпринимателя при такой системе составит около 60 тысяч тенге.

"Какой предприниматель будет работать за такие деньги, если среднестатистическая зарплата по стране уже 380 тысяч тенге? Поэтому патентная система налогов и не работает. Для того чтобы институт патента заработал, необходимо разрешить предпринимателю найм работников. А годовой оборот для патента необходимо рассчитывать исходя из средней зарплаты на предпринимателя и его персонал, то есть увеличить до 100 миллионов тенге", - заявил мажилисмен.

Депутат предложил разрешить владельцам малого бизнеса нанимать до пяти сотрудников и понизить розничный налог с 4 до 2 процентов во всех регионах. Кроме этого, по мнению Барлыбаева, необходимо дать право малому бизнесу самому выбирать налоговый режим работы: по розничному налогу либо по патенту.