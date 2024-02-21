В Казахстане могут пересмотреть условия налогообложения мобильных переводов. Сейчас налоговики проверяют переводы тех людей, которым в течение трёх месяцев подряд на счета поступали деньги от 100 и более лиц, передает Informburo.kz.

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Налоговики, возможно, начнут отслеживать только мобильные переводы тех казахстанцев, которые в течение трёх месяцев получили на свои счета деньги от 100 и более граждан на сумму, превышающую 3 МЗП (255 тысяч тенге).

Об этом сообщил в ответе на депутатский запрос заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. Он напомнил, что сейчас под критерии проверки подпадают только те люди, которые получили мобильные переводы от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трёх месяцев подряд. Между тем, Минфин совместно с заинтересованными госрганами продолжает проработку вопроса по пересмотру критериев контроля мобильных переводов.

"Рассматривается предложение о внесении изменений критериев риска в следующей редакции: "Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счёт от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трёх последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3 МЗП (по состоянию на 1 января – 255 тысяч тенге). Так как в соответствии со статьёй 35, пункт 2, подпункт 2 Предпринимательского кодекса обязательной государственной регистрации в качестве ИП подлежат физлица, которые имеют от частного предпринимательства годовой доход в размере, превышающем 12-кратный минимальный размер заработной платы (около 1 млн тенге)", – говорится в ответе.

Нурлан Байбазаров заверил, что о результатах проводимой работы дополнительно сообщат в Минфине.