Народные новости

Для кого установлены знаки на новой дороге?

KOS77

21 февраля 2024, 09:26

На дороге "Аэропорт - Кустанай 2" дорожными знаками запрещено движение грузового транспорта, но это не мешает грузовикам там ездить почему-то!? Заметил там много груженных с горкой "китайцев" с прицепами, которые быстро испортят асфальт. Для гаишников и транспортников много работы, но они странным образом пропускают это всё мимо...


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