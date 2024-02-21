Для кого установлены знаки на новой дороге?
KOS77
21 февраля 2024, 09:26
На дороге "Аэропорт - Кустанай 2" дорожными знаками запрещено движение грузового транспорта, но это не мешает грузовикам там ездить почему-то!? Заметил там много груженных с горкой "китайцев" с прицепами, которые быстро испортят асфальт. Для гаишников и транспортников много работы, но они странным образом пропускают это всё мимо...
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