С 20 по 22 февраля начинающие костанайские режиссёры эксклюзивно презентуют свои картины на фестивале документального кино KozQaras.

KozQaras - инициатива кафедры журналистики и коммуникационного менеджмента КРУ им. А. Байтұрсынұлы и Студии документальных фильмов «Смайл». Этот фестиваль — третий по счёту и первый, проходящий вживую, а не онлайн.

Если вы студент, хотите снять или уже сняли документалку, то на фестиваль следующего года стоит прийти, как минимум, по двум причинам: послушать известных киноведов и режиссёров и побороться за победу в конкурсе фильмов, чтобы вашу работу оценило компетентное жюри.

Если вы зритель, посетите фестиваль, чтобы послушать мастер-классы от киноведов и посмотреть, чего такого интересного снимают и ставят костанайские студенты и как умудряются сделать достойное кино даже авторы с нулевым бюджетом.

Например, студентка 4 курса кафедры журналистики КРУ Яна Гарькуша сняла и смонтировала свою конкурсную работу на мобильный телефон. Как пояснила Яна, фильм «Эксперимент № 1» - о первой влюблённости и снят по мотивам её одноимённой книги.

В этом году специальным гостем фестиваля стала киновед Надежда БЕРКОВА, она рассказывала о фильмах про природу.

- Да, можно снять хорошее кино на мобильный телефон, и есть такие фильмы. Это целое направление, имевшее место уже в 2014 году, - отметила Беркова. И добавила: - Про природу снимать тяжелее. Чтобы снимать насекомых, нужны камеры с макросъёмкой. Чтобы передать звуки природы так, как их слышат животные и насекомые, нужен специалист, и в звуковом дизайне есть специальное направление - биоакустик. Но и про природу студенту без особых средств можно снять фильм. Хоть окунуться объективом в траву, проследить за муравьём! Просто для этого нужны терпение, внимание, умение созерцать.

Киновед рассказала о биографии Годфри Реджио - в начале режиссёрской карьеры он, подобно монаху, на 14 лет принял обет молчания. Сделал это для того, чтобы войти в состояние, «когда он молчит и может теперь только созерцать». А созерцал он, разумеется, природу. Напитав таким образом своё вдохновение, Реджио снял множество документальных фильмов, в главных ролях которых сама природа и блеснула.

Как считает Надежда Беркова, документальные фильмы о природе способны привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды и уменьшения биоразнообразия.

- Кино об экологии - не коммерческое, - отметила Беркова. - Оно делается для того, чтобы пропагандировать любовь к природе. Философская позиция режиссёра-натуралиста - осознание ценности природы, всех живых существ.

Победителей конкурсной программы объявят 22 февраля.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА