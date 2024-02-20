О пожаре на элеваторе «Олжа Астық» по ул. Дощанова сообщили "НГ" читатели. Вызов на номер 112 о пожаре поступил сегодня, 20 февраля, в 13:10. По приезде на место происшествия пожарные установили, что горит сушилка с семенами подсолнечника.

- На ликвидацию возгорания было направлено 32 человека личного состава и 11 единиц техники ДЧС, а также центр медицины катастроф, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Пострадавших в результате пожара нет. Тушение продолжается.