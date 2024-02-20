Новые санитарные правила в образовательных учреждениях обсуждает общественность, передает корреспондент Orda.kz со ссылкой на «Открытые НПА».

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Начиная с 16 февраля, каждый желающий может онлайн проголосовать за внесение изменений в документ. Одним из ключевых моментов станет модернизация туалетов. В детских садах предусмотрена установка детских унитазов. В туалетах образовательных учреждений появятся средства для мытья и сушки рук, а также туалетная бумага, на отсутствие которой ранее поступали жалобы от учащихся и их родителей. Кроме того, туалетные кабинки будут оборудованы дверьми для обеспечения приватности.

Новые правила также затронут студенческие общежития. Теперь на каждые 4-6 проживающих должны приходиться один душ, одна умывальная раковина и один унитаз. В специализированных школах-интернатах для детей, выздоравливающих после полиомиелита и страдающих церебральным параличом, размер спального места увеличен до 4,5 м², что на полметра больше, чем предусмотрено для здоровых детей.

Проголосовать за нововведения можно до 1 марта 2024 года.