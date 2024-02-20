Показатели социально-экономического развития региона за январь 2024 года и планы по обеспечению занятости населения обсудили сегодня, 20 февраля, на совещании в акимате Костанайской области.

Наиболее интересное на слайды заседания не попало, но было произнесено устами акима - это меры по увеличению количества рабочих мест.

- Конечно же, очень много будет рабочих мест создаваться в рамках реализации крупных инвестиционных проектов, из которых можно назвать чугунно-литейный завод - в этом году свыше 500 рабочих мест будет создано. - сказал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. - Кроме того, запланирован ввод проектов по сборке автомобилей Hongqi и Skoda - порядка 250 рабочих мест.

В области уже второй год действует программа «Ауыл аманаты», в рамках которой будет создано около 580 рабочих мест. Например, в Костанайском районе ИП Каусар получило кредит на 8,6 млн тенге для развития животноводства, закупили 15 лошадей.

- Данная программа позволила уменьшить число получателей адресной социальной помощи, что важно, - подчеркнул Аксакалов. - А за счёт всех программ занятости, в том числе и реализации программы «Ауыл аманаты», в четвёртом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом количество получателей АСП в сельской местности снизилось на 45%.

Как сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина, рост во всех сферах социально-экономического развития показали только Костанай и Рудный, а остальные города и районы, сохраняя рост в одних категориях, допустили снижение развития в других.

Более подробные показатели по отраслям - в инфографике управления экономики.

Фото предоставлено пресс-службой областного акимата