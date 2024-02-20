Браконьера, застрелившего двух косуль, задержали в Костанайской области
20 февраля 2024, 09:36 | Криминал
61-летнего мужчину на снегоходе задержали в Алтынсаринском районе 18 февраля. Произошло это во время совместного рейда природоохранной полиции и егеря Костанайского областного общества охотников и рыболовов.
При проверке у мужчины были обнаружены две туши косули, а также незарегистрированное ружье.
- По факту незаконной охоты начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы,- рассказал начальник природоохранной полиции ДП Костанайской области Алимгазин ГАЗРЕТ.
За это деяние предусмотрено максимальное уголовное наказание в виде лишения свободы до трех лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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