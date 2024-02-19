Об этом сегодня, 19 февраля, "НГ" сообщил юрист ТОО "Вершина" Талгат ХАМИТОВ. В пятницу, 16 февраля, он обсудил проблему завершения ремонта в детской областной больнице на личном приеме акима Костанайской области Кумара Аксакалова.

Напомним, управление здравоохранения считает, что необходимо завершить половину работ, на что потребуется 1,5 млрд тенге. Представители ТОО "Вершина" настаивают: осталось всего 5% работ, которые они доделают за 300 млн тенге.

- Аким области дал распоряжение создать рабочую комиссию с участием первых руководителей правоохранительных органов, ГАСКа, других ответственных органов, - рассказал "НГ" Хамитов. - Сегодня эта комиссия формируется. Меня проинформировали, что я, как представитель ТОО "Вершина", буду включен в эту комиссию. Председателем будет сам аким области. Ориентировочно в среду или в четверг у нас состоится первое встреча. Будем пытаться выработать решение.

По словам Хамитова, пока аким области приостановил выделение 1,5 млрд тенге и назначение конкурса по поиску нового подрядчика. А также поручил департаменту экономических расследований (ДЭР) проверить расчеты, сделанные по заказу управления здравоохранения.

- Я не знаю, сколько потребуется времени на работу комиссии, но мы все равно будем настаивать на завершении капитального ремонта, - сказал Хамитов. - Мы против того, чтобы незавершенный капремонт доделывали текущим ремонтом. Думаю, что после первого заседания мы сможем уже более предметно обговорить планы.

Хамитов еще раз подтвердил, что ТОО "Вершина" действительно сможет завершить ремонт за 300 млн тенге, а конструктивные решения, на которых настаивал этот подрядчик, существенно не отразятся на смете.