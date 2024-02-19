Инцидент произошел вечером 15 февраля в одном из многоэтажных домов областного центра. Трое мужчин стояли в подъезде, когда с этажа сверху начали спускаться женщина с дочерью и йоркширским терьером.

Как рассказали в департаменте полиции Костанайской области, собака побежала вперед и залаяла на мужчин. Один из них пнул ее так, что она отлетела в стену. Собака после удара осталась жива, но после удара у нее отказали две лапы. Хозяйка терьера вызвала полицейских.

- Прибывший участковый инспектор потребовал пройти на освидетельствование, так как от мужчин исходил резкий запах алкоголя. Но «боец с животными» отказался и начал вести себя агрессивно, стал выражался матом, на законные требования полицейского не реагировал, - сообщили в ведомстве. - В связи с чем полицейский применил приемы самбо и доставил всех троих на медосвидетельствование. Мужчина, пнувший собаку, был арестован.

К счастью, сейчас состояние собаки удовлетворительное - со слов хозяйки, она уже бегает.

Все трое мужчин понесли ответственность. За жестокое обращение с животным мужчина оштрафован на сумму 18 тыс. тенге. За неповиновение и нецензурную брань суд признал его виновным и назначил штраф на сумму более 180 тыс. тенге. Еще двое понесли наказание за нахождение в подъезде в пьяном виде и курение в подъезде.