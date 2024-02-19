Жители района КСК не раз жаловались на то, что фонтаны на бульваре не работают, разрушаются. Особенно много нареканий было прошлым очень жарким летом, когда в центре шел ремонт фонтанов, а на КСК все оставалось, как прежде.

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ не раз пояснял, что обновление всех этих сооружений разом невозможно, но очередь до фонтанов на бульваре обязательно дойдет.

- В текущем году планируется продолжить работы по восстановлению 5 фонтанов, - сообщил сегодня, 19 февраля, руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО. - Того, который расположен в Сити-центре, между торговыми центрами MART и ЦУМ, а также 4 фонтана на бульваре Молодежи по улице Текстильщиков.

В 2023 году в областном центре отремонтировали 6 фонтанов, а на месте одного из них в Центральном сквере появился фонтан новой для Костаная конструкции - пешеходный.

Фото из архива "НГ"