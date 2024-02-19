О планах на год отдела ЖКХ говорили сегодня, 19 февраля, на аппаратном совещании в акимате города. Одна из тем - продолжение модернизации пешеходных переходов ради безопасности горожан.

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Костанайцы уже опробовали пешеходные переходы с кнопкой вызова. Проекционная дорожная разметка дополняет традиционную, либо является ее альтернативой. Специальное оборудование создает яркий световой коридор при помощи светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Такая разметка не сотрется со временем, хорошо заметна в темное время суток при любой погоде, не скроется под снегом и наледью.

По словам руководителя отдела ЖКХ Дениса ПЕТРУХНО, отдел подал бюджетную заявку на реализацию этого проекта. Если она будет удовлетворена, то проекционные переходы должны появиться на перекрестке улиц Тәуелсіздік – Касымханова и Тәуелсіздік – Козыбаева, на пр. Назарбаева в районе ДЮСШ (около комплекса «Трудовые резервы”), на пр. Аль-Фараби, 90, на ул. Быковского, 9/1 (педколледж); на ул. Мауленова, 6 (остановка “Хлебокомбинат”), на ул. Каирбекова, 336; на ул. Дзержинского около магазина «Орбита”.