19 февраля 2024, 14:12

В материале НГ от 3 февраля о строительстве в Рудном завода брикетированного железа прозвучало следующее.

"Нам нужна чистая вода, мы обсуждали с акимом города, лучше всего ее брать с Сергеевского водозабора, - добавил Напольских. - Также воду планируем брать с Тобола. Технология требует определенные объемы воды. Мы подсчитали баланс, водоприток - все там бьется".

В связи с этим возникает вопрос. А всё ли просчитали, и не останутся у пересохшей реки все, кто находится вниз по течению? Это дачные общества, посёлки, областной центр.

Есть реальный пример совсем недалеко, в соседнем Варненском районе РФ. Там для нужд Михеевского ГОКа перекрыли реку плотиной, и теперь вместо реки бежит жалкий ручеёк, в том числе и к нам.

В наших реалиях считаю опасения не напрасными, когда во главу угла ставят будущие налоговые поступления в бюджет, то об экологии и интересах народа забывают.