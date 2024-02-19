На этой неделе акимат объявляет субботник по вывозу снега из города. Должны активизироваться и предприниматели, и бюджетные организации, а также ОСИ и ПКСК. В районах, которые весной часто подтапливает, вроде Колёсных рядов, жителей просят выносить снег за пределы дворов, чтобы подрядчики могли его вывезти.

- С начала года отдел предпринимательства совместно с полицейской службой направил 196 представлений, а также 127 уведомлений субъектам бизнеса о необходимости вывоза снега с прилегающих территорий, - сказал сегодня, 19 февраля, на аппаратном совещании аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Нарушения в основном устраняются. Но есть места, где снег не убран. Только за прошедшую неделю направлено 16 предупреждений и наложено 12 штрафов на 1,3 млн тенге. Если организации, предприятия не будут реагировать на предупреждения, они создают опасность того, что подтопит не только их, но и соседей. Прежде всего я говорю о крупных предприятиях, например, о тех же торговых центрах. Далеко ходить не надо - возле MARTа собрали снег и не вывозят. К ПКСК и ОСИ тоже просьба адекватные меры принимать. А то кто-то вывозит снег, кто-то не вывозит, надеется, что город будет это делать. Но всем понятно же, что дворовые территории обслуживаются ПКСК и ОСИ... Теперь о бюджетных организациях - все школы имеют средства на очистку и благоустройство своих территорий. Почему не вывозите снег? Никто не говорит аврально это делать, но делать надо. Точно так же детские сады, объекты здравоохранения, которые в основном работают на праве хозяйственного ведения, как ГКП. Убирайте снег. И вывозите... В городе есть несколько районов, которые весной традиционно подтапливаются: Колесные ряды, садовое общество «Текстильщик», жилые массивы Кунай, Дружба, Костанай-2. В зоне, которой угрожает подтопление, находятся 400 домов, в них проживают около 1 500 человек. Мы предлагаем объявить зимний субботник, пусть так называется, с четверга по понедельник. Отдел ЖКХ сегодня-завтра определится с участками, где будет вывозиться снег - именно в районах подтоплений. Доведет информацию конкретно. Там жителей прошу снег вынести со двора, чтобы мы могли его вывезти.

Аким города прокомментировал и вопрос по полигонам, куда вывозят снег.

- Их пять и, честно говоря, они все уже переполнены, - сказал Жундубаев, - ищем сейчас новые места. Есть предложение - рассмотреть открытие Гагаринского полигона (место в окрестностях Гагаринской плотины, где полигон был закрыт - «НГ»). Экологов, правоохранительные органы просим быстро рассмотреть эту возможность. Химию мы не используем в городе, просто соль. Думаю, ничего страшного. Не будем возить в другое место, а продолжим переполнять полигоны, там паводок «поймаем».

Фото Галины КАТКОВОЙ