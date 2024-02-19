В шести казахстанских городах будет трудно дышать из-за ясной погоды в понедельник
Согласно данным синоптиков от "Казгидромета", 19 февраля ожидаются неблагоприятные метеорологические условия в отношении качества воздуха в шести городах Казахстана, сообщает El.kz
В соответствии с прогнозом на 19 февраля 2024 года, неблагоприятные метеорологические условия для загрязнения воздуха ожидаются в городах Костанай, Усть-Каменогорск, Риддер, Алматы, Актобе и Астана, как отмечено в сообщении синоптиков.
Данные приложения Airkz в Костанае на 12:00
Прогноз предполагает, что метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере указанных городов. Особенно высокий уровень загрязнения воздуха ожидается в Риддере и Усть-Каменогорске, в то время как в Астане, Алматы, Актобе и Костанае прогнозируется повышенный уровень загрязнения.
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